Sürücü bonzai ile yakalandı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da önceki gün, devriye gezen Cürümleri Önleme ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Muhammad İmran’ın kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı İmran dün Lefkoşa’da tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hale Dağlı, zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, huzurda bulunan zanlı Muhammad İmran’ın 9 Haziran tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emre alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Ramiz, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.