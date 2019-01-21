“Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı” Müracaatları İçin Son Tarih 25 Ocak…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, “Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı” için müracaatların 25 Ocak mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğüne şahsen yapılması gerektiğini bildirdi.

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak tarihinde yapılan Sürücü Eğiticisi yazılı sınavında başarılı olan ve daha önceki yıllarda yapılan Sürücü eğiticisi yazılı sınavında başarılı olup, uygulama sınavına katılamayan ve/veya katılıp başarılı olamayan tüm adaylar uygulama sınavına katılabilecek.

Açıklamada, daha önceki yıllarda yazılı sınavda başarılı olup, uygulama sınavına katılmayanlar veya katılıp başarılı olamayanların, talep edilen evraklarla birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğüne müracaatları gerekiyor.

Gerekli evraklar: “Dilekçe, Sağlık Kurulu Raporu, Polis Genel Müdürlüğünden alınacak Karakter Belgesi.”

Uygulama sınavına girecek olan şahısların hangi sınıftan sınava gireceklerse o sınıfa ait en az 3 (üç) yıllık sürüş ehliyetine sahip olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Uygulama sınavları; A sınıfı eğitmenlik için sınava gerecek olan eğitmen adayların en az 40 kişi ve üstü olan motorlu araç ile, B sınıfı eğitmenlik için sınava girecek olan eğitmen adaylarının Birleştirilmiş motorlu araç ile (TIR) ile sınava gireceklerdir.

Dilekçeler incelendikten sonra uygulama sınavına girmeye hak kazananlar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı WEB sitesinde sınav tarihi ile birlikte ilan edilecektir.

Uygulama sınavına girecek tüm adaylara önemle duyurulur.”