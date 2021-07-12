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Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 15 Temmuz Perşembe Günü Yapılıyor

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Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, sürücü eğiticisi yazılı sınavının 15 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:57
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Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 15 Temmuz Perşembe Günü Yapılıyor

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın 5(1) (P) maddesi altında Yapılan 30.11.2001 tarihli ve A.E. 753 sayılı Şoför Okulları ile ilgili esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü’nün 9 (7) C maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sınav, saat 14.00’te Yenikent Gönyeli’deki Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Okulu Müdürlüğü’nde yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların belirtilen yer ve saatte kimlik, ehliyet kartları ve son 3 günlük PCR testleri ile  birlikte hazır olmaları  gerektiği belirtilen açıklamada, PCR testi olmayan adayların  sınava alınmayacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, sınava 40 aday katılacak.

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:07
Anahtar Kelimeler:
Trafik DairesiTrafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav
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