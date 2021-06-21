Sürücü ortadan kayboldu

Mağusa İskele otoyolu Yeniboğaziçi mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan ve tarlada duran aracın sürücüsünü bulmak için polis soruşturma başlattı.
Mağusa İskele otoyolu Yeniboğaziçi mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Mağusa İskele otoyolu Yeniboğaziçi mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan ve tarlada duran aracın sürücüsünü bulmak için polis soruşturma başlattı.