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Sürücü teminata bağlandı

“Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçlarından geçtiğimiz hafta tutuklanan Kadriye Denise Sürücü aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

30 Kasım 2017 Perşembe 10:55
Sürücü teminata bağlandı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Narkotik ekiplerinin geçtiğimiz hafta Lefkoşa, Girne ve Güzelyurtta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve 6 gündür poliste tutuklu bulunan Kadriye Denise Sürücü, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarrufu” meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada tutuklanan zanlı Turgut Şenol’un, tasarrufundaki uyuşturucu maddenin 2 gramını zanlı Kadriye Denise Sürücü’ye verdiği tespit edildi.

Narkotik ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada tespit edilen zanlı, tutuklanarak teminat maksadıyla Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı bir kişinin lehinde 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Sürücünün sabıkası çok

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram’ı tanık olarak dinletti.

Zanlı Kadriye Denise Sürücü’nün “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu belirten polis çavuşu Mehmet Bayram, “Sahtekârlıkla Para Temini” suçundan birçok sabıkası bulunan zanlının uyuşturucu suçuyla ilgili bir sabıkası bulunmadığını ifade etti.

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