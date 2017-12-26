Sürücü teminatla serbest kaldı

Diyalog'ta yer alan habere göre, Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Arslan'a çarparak ağır yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü zanlı Hamza İslam hakkındaki soruşturma devam ediyor. Kazada ağır yaralanan Arslan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, sürücü İslam dün ek süre talebiyle üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada ağır yaralı olan Arslan’ın durumunun her an değişebileceği kaydedildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. Polis, zanlı Hamza İslam'ın 15 Aralık 2017 tarihinde saat 20.15 sıralarında yönetimindeki PG 403 plakalı motosikletle seyrederken, yolu karşıdan karşıya yaya geçidi olmayan bir yerden geçmeye çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Arslan'a dikkatsizlik sonucu çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Polis, Arslan'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındığını, tedavisinin halen sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının olmadığını belirterek teminat talep etti. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlıyı teminata bağladı.