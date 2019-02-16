Sürücü yayaya çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 00.25 sıralarında Lefkoşa’da Dr.Fazıl Küçük Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin Mohammad KHALED A. ODEH (E-23) yönetimindeki 02 D 7777 plakalı BMW marka salon araç sürücüsü seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Cadde Mutfak Restoran önlerine geldiğinde o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru koşarak dikkatsizce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Anıl Salih KALÇİN(E-23) ‘ e aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRTK
Yetkili mevkiii siz hrmen kaldırın o poponuzu buna bir çare bulun ki bu çok basit
1 acil bir alt geçit
2 aydınlat ma
Başka bir şey değil bu ilk değil ve se son olmaycak inanıyorum
Bu gibi bilgisiz insanlar haspolat çemberi hamitköy çemberi hastane yolu okullar yolu terminal çemberi gİrne kapısı ve ilerisi demir konsun insanların oradan yoka atkamaları önlensin artık onlar yoka atılır baaılır şöför dikkatsiz sürüşten yargılanın ceza yen veya ona dikkat esecen diye arkandaki yandaki araç da tehlikeye girer inşAllah en yakın zaman da bunun önlemi alınır........