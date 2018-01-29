Sürücüler denetimden memnun olmadı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri pazar günü çeşitli bölgelerde denetimlerde bulundu
Özellikle Lefkoşa – Girne, Lefkoşa – Güzelyurt, Lefkoşa - Gazimağusa anayolları üzerinde son günlerde artan ölümlü kazalarla ilgi süratlerin biraz daha düşürülmesi ve kaçak yolcu taşıyanlar, ehliyetsiz araç kullananlar içinde yaptıkları denetimlerde adeta göz açtırmadı.
Çeşitli suçlardan sürücülere cezalar kesilirken, birçok sürücünün de denetimlerden memnun olduğu gözlemlendi.
Son Güncelleme: 29.01.2018 12:03
Binlerce araç seyrüsefersiz, muayenesiz ve sigortasız yollarda gezinirken polisin pusu kurup süratten insanlara ceza kesmesi ve "sürat cezaları ilk sırada" gibi başlık atılması çok garip.