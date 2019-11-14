Sürücüler dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Polis, 15 Kasım, KKTC’nin kuruluşunun 36’ıncı yıl dönümü kutlama tören programı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 15 Kasım 2019 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:30’dan itibaren, törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yolun trafik akışına kapatılacağı kaydedildi.

Belirtilen gün ve saatlerde bu yolu kullanacak sürücülerin emniyet şeridi ve uyarı levhalarını dikkate alması ve alternatif güzergahları kullanması istendi.

(BRT/PGM)