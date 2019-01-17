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Sürücülerin Dikkatine!

17 Ocak 2019 Perşembe 09:55
Sürücülerin Dikkatine!

Su Taşkınları Sebebiyle Trafiğe Halen Kapalı Yollar:

1. Bostancı’dan Taşpınar köyüne giden yol. Taşpınar köyüne ulaşım Doğancı’ dan Taşpınar’ a giden yol üzerinden sağlanıyor.

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2. Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun, Güzelyurt Manisa Bulvarı kavşağı ile Mevlevi-Şahinler çemberi arasında kalan kısım.
Ulaşım; Şahinler- Zümrütköy – Akçay- Güzelyurt güzergâhından verilmektedir.

3. Güzelyurt – Akdeniz eski yolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.

4. Güzelyurt’ta dün trafiğe kapatılan Manisa Bulvarı trafiğe açıldı, ancak yolun sadece çember bölümü tek şerit olarak trafik akışı sağlanmaktadır.

5. Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yol da halen trafiğe kapalı bulunuyor

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