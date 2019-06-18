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Sürücülerin Dikkatine!

Polis bu yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 15:53
Sürücülerin Dikkatine!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre İskele – Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Boğaz Otel ve Egzotik Otel önünde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Polis bu yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

(BRT/PGM)

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Son Güncelleme: 18.06.2019 17:13
Anahtar Kelimeler:
HaberKıbrısPolisYol
Yorumlar
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