Sürücülerin Dikkatine!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre İskele – Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Boğaz Otel ve Egzotik Otel önünde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.
Polis bu yolu kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
(BRT/PGM)
Son Güncelleme: 18.06.2019 17:13
Google, 1800 - 26000 dolar arasındaki evden her ay çevrimiçi iş için para ödedi. İ, geçen ay evde çalışan 2-3 gün boyunca evde çalışan 24836 dolar aldı. herkes bu çalışmaya katılabilir ve bu siteyi takip ederek benim gibi online kazanmaya başlayabilir.
....... >>>>>>>> www.WebJob98.Com