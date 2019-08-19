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Sürücülerin dikkatine!

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:43
Sürücülerin dikkatine!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre şiddetli yağış nedeniyle, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde görüş mesafesi yer yer azaldı.

Polisin açıklamasına göre” bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre “Şiddetli yağış nedeniyle, Alevkayası – Esentepe Anayolu üzerinde yer yer toprak kayması olmuş ayrıca yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır” açıklaması yapıldı.

Polisin açıklamasına göre “Bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.

(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
Sürücü
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