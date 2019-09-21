Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...

Sürücülerin dikkatine!

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:52
Sürücülerin dikkatine!

Polis, yarın yapılacak olan bisiklet ve motosiklet drag yarışı nedeniyle Güzelyurt - Lefke çift şeritli çevre yolunun Güneşköy  Çemberi ile Doğancı Çemberi arasında kalan kısmı 05:00 - 20:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Polisin duyurusu şöyle:

22 Eylül 2019 Pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından  düzenlenecek olan "KKTC Zamana Karşı" bisiklet yarışı ve hemen ardından Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek olan Motosiklet Drag Şampiyonası 2. Ayak yarışı nedeniyle söz konusu iki çember arası trafik akışına kapalı olacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SürücüYolHaberDikkat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim grevine öğrencilerden destek
İklim grevine öğrencilerden destek
Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu
Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu
Doğancı halkı yeni yolun açılması talebiyle eylem yaptı
Doğancı halkı yeni yolun açılması talebiyle eylem yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim