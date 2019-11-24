Sürücülerin dikkatine!

Haspolat kavşağında, üst geçit çalışmaları nedeniyle yolun bir kısmı bugün trafiğe kapalı olacak.

Haspolat kavşağında, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle,

inşaatın yapıldığı kesim, bugün 07.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

(BRT)