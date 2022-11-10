Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107

Sürücülerin dikkatine!

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü kutlama tören provası nedeniyle 13 Kasım Pazar günü Lefkoşa’da, saat 08.00’den itibaren, tören provasının sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahının trafik akışına kapatılacağı bildirildi.

10 Kasım 2022 Perşembe 18:57
312 Okunma
Sürücülerin dikkatine!



Polisten yapılan açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.

Belirtilen tarih ve saatlerde kullanılabilecek alternatif yollar şu şekilde açıklandı:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile  Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacaktır. 

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak”

Anahtar Kelimeler:
TrafikKKTCPolisYol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dörtyol kavşağında trafik kazası!
Dörtyol kavşağında trafik kazası!
YDP,DP,UBP ittifakında çatırdama
YDP,DP,UBP ittifakında çatırdama
Ayşe Özertaç, hayatını kaybetti
Ayşe Özertaç, hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim