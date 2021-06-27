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Sürücülerin Dikkatine!

Haspolat-Hamitköy arası, çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı araç trafiğine kapatıldı.

27 Haziran 2021 Pazar 18:39
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Sürücülerin Dikkatine!

 Lefkoşa-Gazimağusa anayaolu üzerinde Haspolat-Hamitköy arası, Hocaoğlu Benzin istasyonunu yakınları çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı araç trafiğine kapatıldı.

Araçlar Lefkoşa-Gazimağusa gidiş şeridine yönlendirilirken yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmı gidiş geliş olarak kullanılacak.

Bu uygulama 18 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Polisten yapılan açıklamada “Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur. Yol üzerindeki çalışmalar 18 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 28.06.2021 00:00
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