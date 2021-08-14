Sürücülerin dikkatine!

İskele- Çayırova Anayolu’ndaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile; İskele- Çayırova Anayolu’nun 9. Kilometresindeki Kalecik Kavşağı ile 14.Kilometresindeki Çayırova Kavşağı arasındaki kesimde trafik akışı, 15 Ağustos 2021 (yarın) saat 16:00’dan itibaren yeni inşa edilmiş yol güzergahı üzerinden sağlanmaya başlanacaktır.

Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri , trafik işaret ve işaretlerine uymaları önemle rica olunur.

Karayolları Dairesi