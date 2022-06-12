Sürücülerin dikkatine! Yol trafiğe kapalı

Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde bulunan Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak. Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt ana yolu üzerinden sağlanacak.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.