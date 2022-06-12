Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...

Sürücülerin dikkatine! Yol trafiğe kapalı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından bugün 14.00-19.30 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecek.

12 Haziran 2022 Pazar 10:05
137 Okunma
Sürücülerin dikkatine! Yol trafiğe kapalı
banner48

Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde bulunan Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak. Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt ana yolu üzerinden sağlanacak.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Motosiklet KurumuLefkoşaGüzelyurtSerhatköy Alt GeçidiMevlevi çemberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik için ateş yaktı, 15 dönüm alev aldı
Temizlik için ateş yaktı, 15 dönüm alev aldı
Pınarlı Köyü'nde korkutan yangın
Pınarlı Köyü'nde korkutan yangın
İsteyerek elektrikli kapı bariyerini kırdı
İsteyerek elektrikli kapı bariyerini kırdı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim