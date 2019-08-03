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Sürücülerinin yolu karıştırdığı iki otomobil kanala uçtu

KKTC'den Mersin'in Tarsus ilçesine giden iki otomobil sürücüsünün yolu karıştırması sonucu trafik kazası meydana geldi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:53
Sürücülerinin yolu karıştırdığı iki otomobil kanala uçtu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, peş peşe giden iki otomobil, sürücülerinin yolu karıştırması sonucu kanala uçtu. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. KKTC'den tatil için Mersin'e giden kişilerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün yolu karıştırması sonucu kanala uçtu. Bu sırada peşinden gelen iki otomobilden biri de aynı kanalı uçtu.

Diğer sürücü ise son anda durarak kazayı kıl payı atlattı. Kazada, O.T. ve B.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ekipler tarafından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Okan

ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-

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Anahtar Kelimeler:
MersinKKTCTatilSürücülerKazaHaberGündemKıbrıs
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? 2019-08-03 18:09:24

Ters direksoynlu, ters seritli aliskanliklara karsi izin verirsen surulsun, hatta ustune oyle ehliyet takasi yasasi cikartirsan, boyle olur ve beter olmaya devam eder

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