Sürüş ehliyetini yenileyecek olanlar dikkat!

‘Pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarına her yıl yapılan zam, bu kez okkalı geldi… Bakanlar Kurulu, devlete ödenen birçok harç miktarını artırdı. Zamlar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
Buna göre ehliyetlerde yeni ücretler şöyle:
1 Yıllık (yaş haddi ve sınav geçenler): 240 TL
2 Yıllık: 350 TL
3 yıllık: 470 TL
5 yıllık: 720 TL
Öğrenci Ehliyeti: 350 TL
Öğrenci Ehliyeti Teorik Sınav Harcı: 350 TL
Motorlu Araç Sürüş Sınav Harcı: 485 TL
Ehliyet Suretleri: 175 TL
Şoför Okulu Çalıştırma Harcı (Yıllık): 485 TL
Sürücü Eğiticisi Ruhsatı (5 Yıllık): 1,447 TL
MaşşAllah Serdar Denktaş'a millete darbe vurmada üstüne yok.
Esas pahalılığı yaratanları görünüz.