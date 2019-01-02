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Sürüş ehliyetini yenileyecek olanlar dikkat!

Zamlar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
Sürüş ehliyetini yenileyecek olanlar dikkat!

‘Pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarına her yıl yapılan zam, bu kez okkalı geldi… Bakanlar Kurulu, devlete ödenen birçok harç miktarını artırdı. Zamlar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre ehliyetlerde yeni ücretler şöyle:

1 Yıllık (yaş haddi ve sınav geçenler): 240 TL

2 Yıllık: 350 TL

3 yıllık: 470 TL

5 yıllık: 720 TL

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10 yıllık: 1,195 TL

Öğrenci Ehliyeti: 350 TL

Öğrenci Ehliyeti Teorik Sınav Harcı: 350 TL

Motorlu Araç Sürüş Sınav Harcı: 485 TL

Ehliyet Suretleri: 175 TL

Şoför Okulu Çalıştırma Harcı (Yıllık): 485 TL

Sürücü Eğiticisi Ruhsatı (5 Yıllık): 1,447 TL

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Son Güncelleme: 02.01.2019 15:06
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberFiyatlarZamYenilemeSürüş Ehliyeti
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Metin Tekin 2019-01-02 14:25:04

MaşşAllah Serdar Denktaş'a millete darbe vurmada üstüne yok.

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Vatandaş20 2019-01-02 14:32:27

Esas pahalılığı yaratanları görünüz.

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