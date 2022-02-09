SUSACAK MISINIZ? PEKİ, ŞİMDİ HANGİNİZ ÖLDÜRÜLMEYE HAZIRSINIZ?

Ülkemizin sevilen ve hayırseverliği ile öne çıkan çok değerli bir isim Halil Falyalı haince bir saldırı sonucu hayattan ve bizlerden koparıldı. Yanından hiç ayrılmayan, her daim birlikte olduğu Murat Demirtaş da bu hain saldırı sırasında yanındaydı ve o da hayattan koparıldı.

Gündem Kıbrıs ailesi olarak hepimiz tarif edemeyeceğimiz kadar üzgünüz. Ama tarifsiz bir şekilde acıyı paylaşan ve üzgün kelimesinin hafif kaldığı ailesi, eşi, kardeşleri, annesi, babası ve yakın çalışma arkadaşları var.

Bu yazıyı yazarken, Halil abiyi mi anlatmak yoksa hayırsever bir iş insanını mı anlatmak gerekiyor hala bilmiyorum. Kelimeler bir şekilde dökülüyor ama birkaç noktaya açıklık getirmek istiyorum.

Halil abi, gerçek bir yardım sever, kalbi yumuşak ve sevgi dolu bir insandı. Bu ülke pandemi sürecinde tamamen kapandığında en doğusundan en batısına kadar birçok insana yardım eli uzattı, evlerine aş, ekmek gönderdi. Hangi Belediye başkanı, hangi muhtar aradıysa hiç ikiletmedi. Ülkeye ilaç ve PCR kitlerini hiç uçak kalkmazken getirdi. Binlerce insana ekmek kapısı açtı. Kimseyi kapısından geri çevirmedi. Daha düne kadar “Abi falan köyde bir aile var evleri akıtıyormuş yardım etsek mi?” diye sorduğumda o tok sesi ile “Ne gerekiyorsa yapın, talimat veriyorum sen yönlendir arkadaşları, tamiratlarını yapın eksiklerini de alın” sözleri hala kulaklarımda.

Haberini de yapalım mı abi diye sorduğumda, “Yok yapmayın yardım edelim da habere gerek yok” demişti. Kim bilir bu sözleri kaç kez söyledi. Yaklaşık 9 aydır birebir tanıma fırsatı buldum, birçok kez sohbet ettik, birçok kez yardım istenildiğini duydum. Ev isteyen, tamirat isteyen, para isteyen, çocuğunun eğitimi için burs isteyen, kayıt parası isteyen, iş isteyen her kim olursa olsun isimlerini cisimlerini dahi sormadan ağzından çıkan tek kelime “Verin, yardım edin, yapın” oldu.

İşte böyle bir insanı kaybettik. Birçok insanın görmediği yönlerini gördüm, şahit oldum. Eminim ki, yakın çevresi benden daha fazla görüp biliyordur. Gündem Kıbrıs’ta haberi aldığımız andan itibaren inanamadık, canlı yayınlarımızı yapamadık. Hepimizin kelimeler boğazında dizilmiş, yutkunamazken kamera karşısına çıkıp nasıl konuşacağımızı bilemedik. Biz sadece direktörümüzü değil, abimizi kaybettik. Elbette yaşadığımız bu süreçte görevimiz ne ise onu layıkıyla yerine getireceğiz. Ama bu iki gün müsaade edin yasımızı tutalım. Neticede evet gazeteciyiz ama ÖNCE İNSANIZ. Kimse bunu unutmasın.

Sorulması gereken sorular, aydınlatılması gereken bir katliam var ortada. Bu ülkenin yardımsever, iş insanı Halil abi ve sevgili Murat aynı araçta katledildiler. Elbette ki sorgulayacağız, elbette ki susmayacağız. İki araçtan yaylım ateşine sokak ortasında pusu kurulmuş. Burası bir ada ülkesi dört yanı denizlerle çevrili adada bulunması yasak olan o uzun namlulu silahlar hangi sınırdan geçti? Hava, kara, deniz hangi yolla bu ülkeye sokuldu? Nasıl sokuldu? Ne zamandan beridir bu katiller bu ülkede?

Kim ya da kimler azmettirdi? Olay yerine en yakın polis karakolu ne kadar mesafede idi? Kaç dakika içinde olay yerine intikal edildi? Erk Acarer denen adam KKTC’de konumlanan ve merkezi burada olduğu iddia edilen mobese kameralarından olduğu iddia edilen fotoğrafı Türkiye’de bulunduğu yerde nasıl buldu?

Kim servis etti? Mobese kamerasından alındıysa bu görüntü, hangi kaynaktan ulaştı? O görüntü Mobese’den değilse nereden? Üstelik de iddia ettiği gibi hain pusuyu kuran kişiler de onlar değildi? Peki, Erk Acarer TC ve KKTC adli işbirliği çerçevesinde gözaltına alındı mı? Sorgulandı mı? Ya da neden yapılmadı? Tüm gece boyunca KKTC’de Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta flaş haber, son dakika gelişmesi ve hatta üzerine programlar yapılan bu hain saldırı ile ilgili ülkemdeki siyasiler aileye bir başsağlığı mesajı dahi neden yayınlamadı? Siyasilerimiz bunu sadece kriminal bir olay olarak mı gördü? Kalaşnikof silahlarla yaylım ateşine tutularak sokak ortasında insanlar öldürüldü dört bir yanımızı askerimiz beklerken, sivil savunmamız denizlerde devriye gezerken eyyy ülkeyi yönetmeye talip olanlar ve sizin diliniz mi tutuldu? Neme lazım çok güzel sustunuz…