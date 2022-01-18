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“Süslü cümlelerle değil bilim merkezleri ile eğitimdeki niteliği artıracağız”

UBP Güzelyurt Milletvekili adayı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

18 Ocak 2022 Salı 09:58
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“Süslü cümlelerle değil bilim merkezleri ile eğitimdeki niteliği artıracağız”
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ÖZEL HABER

UBP Güzelyurt Milletvekili adayı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Gençler için yeni projeler üretilmesi ve gençler için bilim merkezleri kurulması gerektiğini kaydeden Öztürkler, “İnsanlarımızın nitelikli vakit geçirebileceği ve gençlerimizin yeni projeler üretebileceği bilim merkezler kurmalıyız. Gençlerimizin ilerideki meslekleriyle ilgili pratik yapabileceği alanlar yaratmalıyız. Süslü cümleler kurarak gençlerimizin geleceğini inşa edemeyiz. Süslü cümlelerle değil bilim merkezleri ile eğitimdeki niteliği artıracağız. Gençlerimize pratik yapabilecekleri merkezler kurarsak daha nitelikli ve kendinden emin bir gençlik yaratırız. Sınıfta anlattığınız bilgilerin yüzde 90’ı uçup gidiyor. Gençlerimiz bir teknoloji merkezinde pratik yapabilmişse, toprağa dokunabilmişse, bir şef ile beraber yemek yapabilmişse bu bilgiler kalıcı oluyor. İnformal ve formal öğrenme arasındaki farkların ortaya çıkacağı ve artık uygulamada eğitimin daha ön planda olacağı bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Son Güncelleme: 18.01.2022 11:26
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