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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 22 Eylül'de

“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”nun yedincisi 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

15 Eylül 2019 Pazar 09:27
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 22 Eylül'de

 İzmir merkezli başlayıp, dünyanın bir çok şehrine yayılan etkinlik her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde  farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan etkinlik,Dünyadave  Türkiye’deki 60 civarındaki şehirle birlikte Lefkoşa’da da eş zamanlı yapılacak.
Bisikletleriyle 22 Eylül pazar günü saat 17.00’de Lefkoşa Çağlayan Parkı'nda buluşacak kadınlar, Türkiye’dekilerle eş zamanlı yapılacak etkinlikte bisikletle ilgili farkındalık yaratılmasını amaçlıyor. Amacı daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmek olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

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Son Güncelleme: 15.09.2019 10:00
Anahtar Kelimeler:
Süslü Kadınlar
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