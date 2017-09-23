Özgül Gürkut Mutluyakalı

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, hava kirliliğini azaltmak amacıyla Lefkoşa’da yarın Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü çerçevesinde “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” düzenleniyor.

2013 yılında İzmir’de başlayıp diğer illere de yayılan “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”, Türkiye’deki 50 il ve Atina’yla eş zamanlı olarak yarın saat 17.00’de Çağlayan Parkı’ndan başlayacak.

Dereboyu güzegahından Başbakanlık ışıklarına kadar gidip geri dönecek bisikletliler daha sonra Çağlayan Parkı’nda Öldüren Şampanya ve Pelin’in konserini de izleyebilecek.

Bir dernek veya kurum tarafından değil, gönüllü kadınlar tarafından organize edilmesi kuralı bulunan etkinlik “egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu yolları sarsın” sloganıyla yapılacak.

TAKTAN: “TEK YAPMANIZ GEREKEN SÜSLENMEK… ŞIK OLMALARI KOŞULUYLA ERKEKLER DE KATILABİLİR”

TAK’ın sorularını yanıtlayan etkinliğin organizatörü Nibel Taktan, “Bisiklet seven ve daha güvenli yollarda bisikleti günlük hayatında da kullanmak isteyen herkesi bekliyoruz. Tek yapmaları gereken bisikletlerini ve kendilerini süsleyip gelmeleri. Etkinliğimize şık olmaları kaydıyla erkekler de gelebilir” dedi.

Çocukların kask takmasının zorunlu olacağını vurgulayan Taktan, sürüşün yavaş olacağını kaydetti.

Turun sonunda Çağlayan Parkı’nda konser verecek sanatçıların gönüllü olduğunu, Cumhurbaşkanlığı’ndan da sahne kurulumu için destek aldıklarını belirten Nibel Taktan, bunun dışında başka bir destek almadıklarını, etkinliğin bağımsız olduğunu ve birkaç arkadaşıyla birlikte organize ettiklerini vurguladı.

Nibel Taktan, geçen yıl 300 civarında katılımla yaptıkları etkinliğe bu yıl da o civara katılım beklediklerini ifade etti. Tektan, etkinliğin duyurularını sosyal medya ve medya yardımıyla yaptıklarını belirtti.

“KADIN SOKAĞA ÇIKARSA DÜNYA DEĞİŞİR”

Gönüllü kadınların farkındalık etkinliği olan ve herhangi bir kar amacı gütmeyen Süslü Kadınlar Bisiklet turuyla ilgili duyurularda “Amaç daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekmektir. Farkındalık yaratmaktır. Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir… Ayrıca tüm dünyada bilinen Otomobilsiz Kentler Günü’ne de dikkat çekmek istiyoruz” ifadeleri yer alıyor.