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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Lefkoşa'da

23 Eylül 2018 Pazar 11:44
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Lefkoşa'da

İlki İzmir’de 2013 yılında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde düzenlenen ve gönüllü kadınların farkındalık yaratmayı amaçladığı

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”nun altıncısı yarın Türkiye’deki 60 civarındaki şehirle birlikte Lefkoşa’da da yapılıyor. 
Bisikletleriyle saat 17.00’de Lefkoşa Türk Lisesi avlusunda buluşacak kadınlar, Türkiye’dekilerle eş zamanlı yapılacak etkinlikte bisikletle ilgili farkındalık yaratılmasını amaçlıyor. 

“Egzoz kokusuna karşı yasemin kokusu yolları sarsın” sloganıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için sosyal medyada örgütlenen kadınlar, en güzel kıyafetlerini giyerek bisikletlerini de çiçekler ve kurdelelerle süsleyerek başkent sokaklarında bisiklet sürecek. 

Kâr amacı gütmeyen etkinlik, daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 

“Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir” denilen etkinlikle, Otomobilsiz Kentler Günü'ne de dikkat çekmek de isteniyor 

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Süslü Kadınlar Bisiklet TuruLEFKOŞAHaber
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