Süt bedelleri ödendi

Kurumdan yapılan açıklamada, 16-31 Aralık 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 668 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ü (35 milyon 623 bin 375 TL 79 kuruş (35,623,375.79 TL)) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır” ifadesine yer verildi.