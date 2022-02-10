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Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Aralık 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tümünün bugün ödendiğini açıkladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 17:29
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Süt bedelleri ödendi
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Kurumdan yapılan açıklamada, 16-31 Aralık 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 668 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ü (35 milyon 623 bin 375 TL 79 kuruş (35,623,375.79 TL)) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır” ifadesine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıKıbrıs Türk Süt Endüstrisi KurumuSÜTEK
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