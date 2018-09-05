Süt bedelleri ödendi…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Temmuz 2018 devresi küçük ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Temmuz 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 985 üretici için toplam 12 milyon 408 bin 940.48 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı.
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Döviz kuru bahanesiyle fiyatlarını fahiş düzeyde artıran marka ve market vatandaştan tepki görünce ‘imeceye sarıldı. Kârdan feragat ederek, rafa çıkan ürünlere indirim yapıyorlar'' türkiye