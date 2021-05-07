Yapılan açıklamada, 1 - 15 Mart devresinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ve 16 - 31 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 50'sinin bugün ödendiği duyuruldu.
Buna göre, 1 - 15 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 769 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 50'lik (11,411,675.32 TL) kısmı ile kuruma 6 - 31 Mart döneminde süt veren 851 üretici için çiğ süt bedellerin yüzde 50'lik (12,561,432.76 TL) kısmı üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
Süt Bedelleri Ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), üreticilerin süt bedellerinin bugün banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, 1 - 15 Mart devresinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ve 16 - 31 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 50'sinin bugün ödendiği duyuruldu.