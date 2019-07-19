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Süt bedelleri ödeniyor

19 Temmuz 2019 Cuma 12:31
Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde doksanının bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Haziran 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 910 üretici için toplam 15,295,695.59 TL’lik çiğ süt bedellerinin yüzde doksanı olan 12,508,999.22 TL’lik miktarı üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.

Çiğ süt ödeme günü 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü haftasonu tatiline denk geldiğinden 19 Temmuz 2019 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır. Geriye kalan yüzde onluk kısmı ise SÜTEK’in tahsilatı tamamlanınca üreticilerin hesaplarına aktarılacaktır

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Anahtar Kelimeler:
Süt Bedelleri
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