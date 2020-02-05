Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...

Süt bedelleri ödeniyor

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:16
Süt bedelleri ödeniyor
banner48

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Aralık 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 80’ini bugün, yüzde 20’sini ise yarın ödüyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 - 31 Aralık 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 639 üretici için toplam 15 milyon 256 bin 507.55 TL olan çiğ süt bedellerinin yüzde 80'lik kısmı olan 12 milyon 205 bin 206.04 TL bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Geriye kalan yüzde 20'lik kısım olan 3 milyon 51 bin 301.51 TL  yarın hesaplara yatırılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Sonraki süreç ucu açık değil, sonuç odaklı olmalı
Erhürman: Sonraki süreç ucu açık değil, sonuç odaklı olmalı
Özersay: Türkiye'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum
Özersay: Türkiye'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum
Tatar: Gerekli yardımı yapmaya hazırız
Tatar: Gerekli yardımı yapmaya hazırız
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim