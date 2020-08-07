Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Önce dövdüler sonra soydular
Önce dövdüler sonra soydular
Önce darp etti sonra bıçakladı
Önce darp etti sonra bıçakladı
1 yıldan fazla kaçak gezdi
1 yıldan fazla kaçak gezdi
6 gün daha tutuklu kalacak
6 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka
Kapat

Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Haziran 2020 devresinin geriye kalan %40'lık kısmını ve 16 - 30 Haziran 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %45'i bugün ödüyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 15:19
755 Okunma
Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Haziran 2020 devresinin geriye kalan %40'lık kısmını ve 16 - 30 Haziran 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %45'i bugün ödüyor.

01 - 15 Haziran 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 856 üretici için toplam 17,909,746.32 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %40'lık (7,163,898.53 TL) kısmı 7 Ağustos 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

16 - 30 Haziran 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 859 üretici için toplam 17,726,161.42 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %45'i  7 Ağustos 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Süt Bedelleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 yeni pozitif vaka
2 yeni pozitif vaka
Erdoğan'ın açıklamaları
Erdoğan'ın açıklamaları
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim