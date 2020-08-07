Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Haziran 2020 devresinin geriye kalan %40'lık kısmını ve 16 - 30 Haziran 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %45'i bugün ödüyor.

01 - 15 Haziran 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 856 üretici için toplam 17,909,746.32 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %40'lık (7,163,898.53 TL) kısmı 7 Ağustos 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

16 - 30 Haziran 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 859 üretici için toplam 17,726,161.42 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %45'i 7 Ağustos 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.