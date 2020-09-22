Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
3 buçuk yıl hapis cezası
3 buçuk yıl hapis cezası
Motor kazasında karar açıklandı
Motor kazasında karar açıklandı

SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Temmuz 2020 devresinin geriye kalan %65'lik kısmını ve 01 - 15 Ağustos 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini %35'i bugün ödüyor.

22 Eylül 2020 Salı 15:40
670 Okunma
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Temmuz 2020 devresinin geriye kalan %65'lik kısmını ve 01 - 15 Ağustos 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini %35'i bugün ödüyor.

16 - 31 Temmuz 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 830 üretici için toplam 17,508,412.50 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %65'lik (11,380,468,13 TL) kısmı 22 Eylül 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

01 - 15 Ağustos 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 776 üretici için toplam 16,673,714,24 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %35'i  22 Eylül 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SARIÇİZMELİ: “İMAR PLANI YAKIN TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”
SARIÇİZMELİ: “İMAR PLANI YAKIN TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”
GİRNE BELEDİYESİ KIB-TEK ve EL-SEN’E KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA ARA EMRİ ALDI
GİRNE BELEDİYESİ KIB-TEK ve EL-SEN’E KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA ARA EMRİ ALDI
Mağusa'da yarın bazı bölgeler 6 saat elektriksiz kalacak
Mağusa'da yarın bazı bölgeler 6 saat elektriksiz kalacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim