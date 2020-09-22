SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Temmuz 2020 devresinin geriye kalan %65'lik kısmını ve 01 - 15 Ağustos 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini %35'i bugün ödüyor.

16 - 31 Temmuz 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 830 üretici için toplam 17,508,412.50 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %65'lik (11,380,468,13 TL) kısmı 22 Eylül 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

01 - 15 Ağustos 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 776 üretici için toplam 16,673,714,24 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %35'i 22 Eylül 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.