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SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30  Eylül  2020 devresinin geriye kalan %40'lIk kısmını ve 01 - 15 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.

24 Kasım 2020 Salı 16:03
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SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30  Eylül  2020 devresinin geriye kalan %40'lIk kısmını ve 01 - 15 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.

16 - 30 Eylül 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 704 üretici için toplam 16,571,902.69 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %40'lık (6,628,761.08 TL) kısmı 24 Kasım 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

01 - 15 Ekim 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 671 üretici için toplam 17,160,576.80 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %50'si  24 Kasım 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

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