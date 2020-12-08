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SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Ekim 2020 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 16 - 31 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %40'ını bugün ödüyor.

08 Aralık 2020 Salı 16:36
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SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Ekim 2020 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 16 - 31 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %40'ını bugün ödüyor.

01 - 15 Ekim 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 671 üretici için toplam 17,160,576.80 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik (8,580,288.40 TL) kısmı 08 Aralık 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

16 - 31 Ekim 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 640 üretici için toplam 18,402,950.84 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %40'ı 8 Aralık 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

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