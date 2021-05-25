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Süt Bedelleri Ödeniyor

25 Mayıs 2021 Salı 15:50
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Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Mart 2021 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 01 - 15 Nisan 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %45'ini bugün ödüyor.

16 - 31 Mart 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 851 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik (12,561,432.76 TL) kısmı 25 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

01 - 15 Nisan 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 870 üretici için çiğ süt bedellerin %45'lik kısmı (10,314,312.30 TL) 25 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Son Güncelleme: 25.05.2021 17:09
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