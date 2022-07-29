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Süt Borsası 1 Ağustos'a ertelendi

29 Temmuz 2022 Cuma 16:23
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Süt Borsası 1 Ağustos'a ertelendi
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KKTC’deki süt ve süt ürünleri imalatçılarının çiğ süte erişmelerini sağlayan “Süt Borsası” 1 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi. SÜTEK tarafından 15 günde bir düzenlenen borsanın bugün yapılacağı açıklanmıştı.

-Kabadayı

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Mehmet Kabadayı, çiğ süt fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme olabileceğini, Tarım Bakanlığı’nda toplantılar yapıldığını kaydederek, “Görüşmeler devam ediyor. Bu nedenle bugün yapılacak süt borsasını 1 Ağustos Pazartesi'ne erteledik” dedi.

-Başlar

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, borsanın iptal kararına tepki göstererek, bugün süte zam kararı alınması halinde fabrikalarını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Sütün kilosunu 7.95 TL’den aldıklarını ancak bugün borsada taban fiyatının 8.20 TL olarak belirlendiğini kaydeden Başlar, “Bu fiyata hiçbir imalatçı süt alamaz” dedi.

Başlar, “Özellikle son 1 yılda süte en az 6 defa zam geldi. Son dakika yapılan zamlar fabrikaları milyonlarca lira zarara uğrattı. Tarım Bakanlığı’ndan ve SÜTEK’ten zam kararlarını bize en az 15 gün önce bildirmesini talep ettik. Bugün zam kararı alırlarsa fabrikaları kapatacağız. Yeterince zarara uğradık. …” ifadelerini kullandı.

-Naimoğulları

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, çiğ süt fiyatları belirlenmeden borsanın açılamayacağını ancak buna rağmen bugün borsanın açılıp kapatıldığını söyledi.

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini, çiğ süt fiyatlarının yeniden belirlenmesi gerektiğini belirten Naimoğulları, 21 Mayıs’ta Tarım Bakanı, Maliye Bakanı ve kendilerinin imzası olan bir protokol imzaladıklarını, bu protokolde arpanın fiyatının 1,5 TL aşağıya çekilmesiyle hayvancılar için elektrikte indirime gidilmesi maddelerinin de olduğunu, bu taaddütlerin yerine getirilmediğin savundu.

Hem bu nedenlerle hem de çiğ sütün fiyatının yeniden belirlenmesi talebiyle bugün Tarım Bakanlığı’na gittiklerini ifade eden Mustafa Naimoğulları, bugün saat 16.30’da yeniden bakanlık yetkilileriyle bir araya geleceklerini söyledi.

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