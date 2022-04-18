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Süt fiyatı 6 TL’den 6,54 TL’ye yükseldi

SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, süt fiyatının 6 TL'den 6,54 TL'ye yükseldiğini belirterek, "Üretim yapan sektörlerin dayanacak gücü kalmadı" dedi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 18:04
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Süt fiyatı 6 TL’den 6,54 TL’ye yükseldi

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, yazılı bir açıklama yaparak, süt ürünlerine gelen zammı değerlendirdi.

Başlar, “Her geçen gün bir önceki günü aratır oldu. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nde artık üretmek bir  hayal olma yoluna gidiyor” dedi.

Başlar, süte gelen son zamları sıralayarak, “15 Kasım 2021’de 3,40’dan 4 TL’ye, 1 Aralık 2021’de 4 TL’den 4,50 TL’ye, 15 Aralık 2021’de 4,50 TL’den 5 TL’ye ve 15 Mart 2022’de 5 TL’den 6 TL’ye yükselmişti fahat durmak bilmeyen zamlara son olarak bir yenisi daha eklendi” ifadelerini kullandı.

16 Nisan 2022’de süt fiyatının 6 TL’den 6,54 TL’ye yükseldiğini aktaran Başlar, bu zammın 1 kg hellimde 10-12 TL arasında bir fark yaratacağını söyledi.

“KKTC HALKININ VE ÜRETİM YAPAN SEKTÖRLERİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”

Başlar, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Adamızda en faal sektör  olarak  kalan çiftçilik, hayvancılık ve süt ürünleri birbirini tamamlayan bir  çark olarak  bitme noktasına gelmiştir. Bugün, orta ölçekli bir işletmenin enerji  gideri, elektrik, gaz  ve yakıt  olarak  300 bin TL’ye mal olma yoluna gitmiştir. Daha büyük işletmelerde ise 1 milyon ile 1 milyon 500 bine kadar çıkıyor. Bizlerin artık  dayanacak  gücü  kalmadı. Bakanlık ve hükümet  sıkıntıları zam yaparak, halkın cebinden elini derhal çekmesi, aksi  taktirde ne KKTC halkı ne de  üreticisi kalmayacak. Çözüm üretmek hükümet edenlerin işidir. Bu kötü günleri  zam yaparak değil,  radikal  kararlar alarak çözüm üretmesi en akıllıca yoldur.

Burdan bir kere daha Tarım Bakanlığı ve hükümeti sağ duyuya davet ediyorum. Ne KKTC halkının ne de üretim yapan sökterlerin dayanacak gücü kalmadı. Bir  zamanların huzurlu, yeşil adası, artık hırsızlık, yolsuzluk, işsizlik ve de buna benzer olumsuzluklar ile anılması bizleri derinden yaralıyor.”

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