Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Süt haftası..

Gıda Mühendisleri Odası (GMO); ülkede önemli gıda sektörlerinin başında gelen süt ve süt ürünleri konusunda çok daha etkin gıda güvenliği politikalarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

21 Mayıs 2019 Salı 10:53
Süt haftası..
banner44

Gıda Mühendisleri Odası (GMO); ülkede önemli gıda sektörlerinin başında gelen süt ve süt ürünleri konusunda çok daha etkin gıda güvenliği politikalarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
GMO Başkanı Sıdıka Can, 21-27 Mayıs Süt Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, hem beslenme hem ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olan süt ve süt ürünlerinin üretimi için zinciri oluşturan tarım ve hayvancılık  ile imalathanelerin desteklenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

banner41
Can, süt üretiminin birinci basamağı olan hayvancılık sektöründe kaliteli ve hijyen standartlarına uygun süt elde etmeye yönelik teşviklerin  devlet tarafından sağlanması gerektiğini belirterek,  sağımhane  hijyeni , hayvan sağlığı , süt alet/ekipmanlarının hijyeni; sütün kalitesini etkileyen hayvanların beslenme şekilleri , barınak koşulları vb. konularda  üreticinin  bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Gıda güvenliği uygulamalarında  hem sektörün içerisinde hem de denetim mekanizmasında  gıda mühendislerine aktif olarak yer verilmesi gerektiğine işaret eden Can, “Gelişen teknoloji ve büyüyen bir dünya pazarı karşısında ülkemizin ekonomik değerlerinden birini oluşturan süt ve hellim başta olmak üzere süt ürünleri sektörüne vermemiz gereken önem çok daha fazla olmalıdır” dedi.

banner22
Son Güncelleme: 21.05.2019 11:01
Anahtar Kelimeler:
GMOGündemKıbrısHaberHaftaSüt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki toplumlu deniz atıkları konulu proje tanıtılacak
İki toplumlu deniz atıkları konulu proje tanıtılacak
UBP-HP görüşmesi başladı
UBP-HP görüşmesi başladı
Hristofyas için İsrail’den yoğun bakım uzmanı doktor geliyor
Hristofyas için İsrail’den yoğun bakım uzmanı doktor geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim