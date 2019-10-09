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Süt hijyeni ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:23
Süt hijyeni ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Süt hijyeni (bakteri, somatik hücre sayısı) ve E-SUTEK üyelik başvurusu ile ilgili bölgesel üretici bilgilendirme ve eğitim toplantıları  başladı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK tarafından düzenlenen eğitim toplantısının ilki dün Dilekkaya’da yer aldı. Eğitim toplantısına, bölge üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süt Hijyeni
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