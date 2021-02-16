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SÜT TANKERİ SATIŞ İHALESİNE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu’nun 21 Ocak’ta aldığı karar doğrultusunda, SÜTEK’e ait çalışmaz durumda bulunan 15 ton süt taşıma kapasiteli GH 425 plakalı süt tankerinin kapalı zarf usulü ile satış ihalesi için başvuru süresi uzatıldı.

16 Şubat 2021 Salı 14:26
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SÜT TANKERİ SATIŞ İHALESİNE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu’nun 21 Ocak’ta aldığı karar doğrultusunda, SÜTEK’e ait çalışmaz durumda bulunan 15 ton süt taşıma kapasiteli GH 425 plakalı süt tankerinin kapalı zarf usulü ile satış ihalesi için başvuru süresi uzatıldı.

SÜTEK’ten verilen bilgiye göre, Covid-19 salgınına karşı açıklanan yeni önlemler ve kısıtlama kararları nedeniyle başvuru süresi 22 Şubat’a kadar uzatılırken, teklifler 22 Şubat mesai bitiminde değerlendirilecek.

İhale ile ilgili şartname, SÜTEK veznesine yatırılacak 250 TL- KDV dahil makbuz karşılığı, SÜTEK İşletme Pazarlama İstatistik Bölümü’nden temin edilebilecek.

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