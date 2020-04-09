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Süt üreticilerinin alacaklarının tamamı ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin 01 – 15 Şubat 2020 devresinin geriye kalan % 27’lik kısmı ile 16 – 29 Şubat 2020 devresi bedelleri banka ve üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

09 Nisan 2020 Perşembe 16:35
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Süt üreticilerinin alacaklarının tamamı ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin 01 – 15 Şubat 2020 devresinin geriye kalan % 27’lik kısmı  ile 16 – 29 Şubat 2020 devresi bedelleri banka ve üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 01 – 15  Şubat 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 726 üretici için toplam 17,392,521.70 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %27’lik (4,695,980.81 TL) kısmı, bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

16 – 29  Şubat 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 776 üretici için toplam 16,807,180.95 TL’lik olan çiğ süt bedelleri de bugün ödendi.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
SÜTEKSüt üreticileriTarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
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