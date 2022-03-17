Süt ürünleri imalatçıları, süte yapılan zammı eleştirdi

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, son beş ayda süte beş kez zam geldiğini belirterek, “Artan maliyetler karşısında üretim yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Başlar, ambalaj ve temizlik ürünlerinde yüzde 300-400 oranlarında fiyat artışı yaşandığına işaret ederek, “Süt imalatçıları olarak her zaman halkımızın yanında olmaya önem gösterdik. Fakat hükümet edenler aynı duyarlığı gösteremediği gibi biz imalatçıların da zam yapan pahalılığı gerçekleştiren vatandaşın alım gücünü yok eden kurumlar olarak ima edilmesi biz emekçi, üretici işletmeleri derinden yaralıyor” ifadelerini kullandı.

Başlar, dün yapılan yüzde 20 oranındaki süt fiyatı artışının piyasaları olumsuz etkilediğini ve çözülme noktasına getirdiğini kaydederek, 15 Aralık tarihinde de süte yüzde 10 zam yapıldığını fakat imalatçıların bu zammı tüketiciye yansıtmadığını söyledi.

“Doğan bütçe açığı karşısında dayanacak gücümüz kalmamıştır” diyen Başlar, süt fiyatlarına yapılacak düzenlemelerin bir ay önce bildirilmesine yönelik taleplerinin karşılanmadığını dolayısıyla oluşacak zararın sorumlusunun Tarım Bakanlığı olacağını söyledi.

Başlar, bakanlık ve SÜTEK’in günübirlik kararlarla yönetilemeyeceğini söyleyerek, en erken zamanda hatadan dönme çağrısında bulundu.