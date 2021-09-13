Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Saçından tutup boğazını sıktı
Saçından tutup boğazını sıktı
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi

Süt ve Ekmekte Zamlar %40’ı Aştı

Gıda enflasyonu aylardır hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Ağustos 2021 sonu itibarıyla yıllık gıda enflasyonu %30.23 oranına yükseldi. Temmuz ayında bu oran 26.30, Haziran ayında da %20.36 düzeyinde açıklanmıştı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 12:16
297 Okunma
Süt ve Ekmekte Zamlar %40’ı Aştı

KKTC İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre Ağustos 2021 sonu itibarıyla yıllık genel enflasyon oranı da %20.54 düzeyinde gerçekleşti.

Ülkedeki gıda enflasyonunun genel enflasyondan ayrışması Temmuz ve Ağustos aylarında iyice belirginleşti. Endeks değeri olarak ilk kez 23.75 puanın üzerine çıkan gıda enflasyonu toplam yıllık enflasyondan %9.69 oranında daha yüksek.

Kurumun verileri ülkenin genel enflasyon oranı ile gıda ve alkolsüz içecekler ana başlığındaki enflasyonunun uzun süre benzer değerlerde gerçekleştiğini gösterirken, Şubat 2021’den itibaren makasın gıda enflasyonu lehine açıldığı, Haziran’da belirginleştiği, Temmuz ve Ağustos aylarında iki veri arasındaki farkın iyice açıldığı görülüyor.

Verilere göre, Ağustos 2021 enflasyonunda gıda ve alkolsüz içkiler başlığı 1.30’luk artışla 2.54 düzeyinde gerçekleşen genel enflasyondaki artışın %50’sinden fazlasını tek başına oluşturdu.

SÜT VE EKMEKTE ZAMLAR %40’I AŞTI

Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu verilerine göre her evin vazgeçilmezi temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı Ağustos 2020-Ağustos 2021 periyodunda (bir yılda) %39.52 oranında zamlandı.

Söz konusu periyotta Tüketici Fiyat Endeksi’nde kapsanan (TÜFE) “En Ağırlıklı 40 Madde” içinde yer alan  kuzu eti pirzolada %22.63 oranında, dana eti kıymada %23.73 oranında, hellimde %27.21 oranında, temizlenmiş bütün tavukta %29.91 oranında, sütte (uzun ömürlü) %45.31 oranında, su (damacana) %17.63 oranında ve yoğurtta da %13.68 oranında fiyat artışları yaşandı.

AĞUSTOS 2020’DE SADECE %10.1 İDİ

Geçtiğimiz ay sonu itibarıyla saptanan yıllık gıda enflasyonu oranı bir önceki yılın gıda enflasyon oranından %197.2 oranında daha yüksek. Ağustos 2020’de gıdadaki yıllık enflasyon oranı sadece %10.17 düzeyinde saptanmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos 2021 sonunda; ana harcama gruplarının en önemlisi olan “Gıda ve Alkolsüz İçecek” başlığındaki endeks değeri de (TÜFE), bir önceki yılın aynı dönemine göre 62.96 puan arttı.

Ağustos 2020’de 208.29 olan endeks değeri Ağustos 2021’de 271.75’e ulaşırken, endeksteki söz konusu yükseliş, bir yıllık sürede gıdada yaşanan fiyat artışlarına işaret ediyor.

ARTUN ÇAĞA / Standart Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
KKTC İstatistik KurumuSütEkmekZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
İşte ücretsiz Antijen Laboratuvar ve Merkezleri
İşte ücretsiz Antijen Laboratuvar ve Merkezleri
Koruçam'da olaylı gün!
Koruçam'da olaylı gün!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim