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Süt yüklü tanker alev aldı

4 bucuk ton süt yüklü tanker Kuzucuk köy çıkışında seyir halindeyken yandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
Süt yüklü tanker alev aldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 9.00 sıralarında, Kuzucuk-Aygün Anayolu üzerinde,Hüsnü Kumyalılı yönetimindeki NR 420 plakalı süt tankeri ile Aygün istikametine doğru seyrettiği sırada tankerin alt kısmında bulunan jeneratörün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaye ekipleri tarafından söndürülmüş olup , çıkan yangın sonucu jeneratör tamamen, elektrik aksamları ve aracın motor kısmı ise kısmen yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK

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Son Güncelleme: 24.09.2018 11:34
Anahtar Kelimeler:
TankerSütSeyirYangınAlevHaberGündemKıbrıs
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