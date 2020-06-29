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SÜTEK : "Kalite sorunu var"

SÜTEK’ten sosyal medyaya yansıyan protesto görüntüleri ile ilgili açıklama geldi

29 Haziran 2020 Pazartesi 16:09
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SÜTEK : "Kalite sorunu var"

Tuzla köyünde bir hayvancının köy meydanında, SÜTEK’in sütlerini almadığı gerekçesi ile süt banyosu yaparak protesto gerçekıleştirmesinin ardından SÜTEK’ten konuyla ilgili açıklama geldi.

SÜTEK’ten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“COVİD-19 salgını nedeniyle ülkemizde birçok ekonomik sektör olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellikle son günlerde çiğ süt pazarlamasında yaşanan sıkıntılar, ülkede oluşan süt fazlalığı ve buna bağlı olarak sütlerin dökülme riski geçtiğimiz hafta basına yansımıştır. SÜTEK şu ana kadar süt dökmemiştir. Fakat dün sosyal medyaya yansıyan bir üreticinin sütlerinin alınmaması ve köy meydanında yapmış olduğu eylem süt fazlalığı dolaysızla alınamayan sütlerin dökülmesi ile ilgili değildi.
Küçükbaş hayvan sütlerinde mevsime bağlı olarak sıcaklığın arttığı Haziran Temmuz aylarında, gebelik dönemlerinin de etkisiyle düşen laktoz oranı (toplumda tuzlanma diye adlandırılmaktadır), süt teknolojisinde önemli bir kalite etkeni olmaktadır. Her yıl bu aylarda yapılan kontrollerle imalata uygun olmayan küçükbaş sütlerinin alımı durdurulmaktadır. İmalatçının yaptığı üretim teknolojisine bağlı olarak bu şekildeki sütlerden kaliteli ürün elde etmede sıkıntı yaşanmaktadır. Konu tamamen küçükbaş sütlerinde bu dönemde yaşanan kalite sorunudur.”

Anahtar Kelimeler:
SÜTEK
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TUZLALI 2020-06-29 17:05:24

Kendi suçunuzu üreticinin üstüne atmaktan başka bişey yapmazsınız! Bu köye numune almaya 6 ay da bir kere gelindiğini en iyi SÜTEK biliyor. Madem bu kadar dürüstsünüz, emekleriyle para kazanan hayvancıların haklarını böyle kötüleme hakkınız yok!

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