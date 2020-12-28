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SÜTEK, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 Sertifikasını yeniledi

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK),186 ülkede geçerli olan Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 Sertifikasını yenileme hakkını kazandı. Sertifika muhasebe, idari, kalite kontrol ve pazarlama olmak üzere Kurumun tüm bölümlerinde yürütülen faaliyetleri kapsıyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:10
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SÜTEK, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 Sertifikasını yeniledi

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK),186 ülkede geçerli olan Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 Sertifikasını yenileme hakkını kazandı. Sertifika muhasebe, idari, kalite kontrol ve pazarlama olmak üzere Kurumun tüm bölümlerinde yürütülen faaliyetleri kapsıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 17 Ocak 2018 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Sertifikası almaya hak kazanmıştı. Bakanlık, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimler sonucunda, ISO 9001 sertifikası sahibi olmuştu. Bakanlığa bağlı tüm dairelerde, TSE standartlarına uygun eğitimler verilmeye başlanmıştı.

Bakanlığın ardından, SÜTEK tarafından Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 sertifikası almak için 2019 yılı içerisinde çalışmalar başlatılmış, bu çerçevede gerekli tüm düzenlemeler yapılarak, eksiklikler tamamlanmıştı. SÜTEK, 2019 yılı sonunda yapılan denetleme sonucunda başarılı olduğunu kanıtlamış ve ISO belgesi ile tescilleme hakkını elde etmişti.

Sistem, her zaman aktif olduğu için yenilenmesi gerekmektedir. 2020 yılında da pandeminin yaratmış olduğu tüm olumsuz koşullara rağmen, Kurum personelimiz üstün başarı göstererek, ilgili belgeyi yenileme hakkını tekrar kazanmışlardır.

Kurumumuz, hayvancılık sektörü tarafından üretilen çiğ sütün toplanması, kalite ve standardının denetlenip yükseltilmesi, arz güvenliğinin sağlanması ve üretilen sütü işleyecek olan imalatçılara dağıtılması işlevini yürütürken, gıda güvenliğini dikkate almaktadır.

Personelimiz de bu çerçevede eğitimden geçerek, Kurumuzun gelişmesine katkı koymaktadır. 2019 yılından itibaren yenileme hakkını elde ettiğimiz Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 Sertifikası, Kurum içi denetim, kalite kontrol ve standartlar açısından büyük önem taşımaktadır.

Kurumumuz personeline, üretimin kalitesini artıracak ve teknolojideki yenlikleri ülkemize kazandıracak eğitimler verilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Süt Endüstrisi Kurumu

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