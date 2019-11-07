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SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) elektronik irsaliye sistemini devreye koyarak, kurumun dijitalleşme sürecinde önemli bir adım attı.

07 Kasım 2019 Perşembe 16:54
SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da katılımıyla alanda test edilerek devreye konan elektronik irsaliye sistemi sayesinde, süt toplama ve pazarlama sürecinde veriler alandan online olarak dijital ortamda aktarılacak.

Bu sistem sayesinde SÜTEK, üreticiden toplanan ve pazarlanan sütler ile ilgili bilgilere anında ulaşabilecek.

SÜTEK, sütün nakliyesi sürecinin takibi ve verilerin üretici, imalatçı işlemlerine yansıtılması hızlanacak ve kolaylaşacaktır.

2019 yılında planlanan proje çerçevesinde, süt nakliyelerinin elde liste ve teslim fişlerinin yazılması yerine, dijital olarak doğrudan sisteme aktarılmasını planlanmıştır. Proje kapsamında 2019 Temmuz ayında KKTC Merkez İhale komisyonu tarafından ihaleye çıkılmış ve Kurum kendi bütçesinden sadece bu proje için 100,000 TL’lik bir yatırım yapmıştır.

Endüstriyel tablet ve yazıcıların geliş süreci içerisinde Kurumun mevcut yazılımı, nakliye sürecinin tabletle işleyiş sistemine uyarlanmıştır. Yeni entegre edilen yazılıma göre alınan, dağıtılan süt ve sütle ilgili bilgilerin anında SÜTEK sistemlerine girilmesi sağlanmıştır.

Sistemde nakliyecinin sütü alırken ve verirken ölçümü yapılan PH ve Sıcaklık dereceleri, süt miktarı nakliyecinin tablete işlediği andan itibaren SÜTEK sisteminde canlı olarak kontrol edilmesi sağlanmıştır.

SÜTEK, 1977 yılından bu yana üreticilere hizmet vermektedir. Bu çerçevede kurum, ülkemizde hayvancılık sektörü tarafından üretilen çiğ sütün toplanması, kalite ve standardının denetlenip yükseltilmesi, arz güvenliğinin sağlanması ve üretilen sütü işleyecek olan imalatçılara dağıtılması işlevini yürütmektedir.

Kurumu’nun temel görevi, ülkemizdeki süt üreticilerinin, süt ve süt ürünleri imalatçıları ile olan ilişkileri ve bu sektörün devletle olan ilişkilerini düzenlemek ve yürütmektir.

Kurum, kuruluşundan bu yana her zaman dijitalleşmede olan dünyamızı takip etmekte ve imkanları dahilinde , kendini geliştirmek adına yatırımlar yapmaktadır.

Kurum şu anda 700’ün üzerinde üretici , 70’in üzerinde imalatçıya hizmet etmektedir.

EMT/MAİL

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SÜTEK’
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