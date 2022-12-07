Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
banner107
Flaş Haber
KIB-TEK'ten önemli uyarı!
Kapat

Sütlüceli’nin cezası istinafta onandı!

İnönü Kavşağı Nergisli Anayolu’nda 2019 yılında meydana gelen ve Hasan Kusetoğulları’nın hayatını kaybettiği trafik kazasında araç sürücüsü Hasan Hüseyin Sütlüceli’nin aldığı 3 yıl hapis cezası kararı istinafta onandı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:25
0 Okunma
Sütlüceli’nin cezası istinafta onandı!



İnönü Kavşağı Nergisli Anayolu’nda 2019 yılında meydana gelen ve Hasan Kusetoğulları’nın hayatını kaybettiği trafik kazasında araç sürücüsü Hasan Hüseyin Sütlüceli’nin aldığı 3 yıl hapis cezası kararı istinafta onandı.

Kaza tarihinde 17 yaşında olan Sütlüceli, aralarında “Ölüme sebep olma”, “Sürüş ehliyetsiz araç kullanma” ve “Sigorta kapsamaksızın araç kullanma” davalarının olduğu toplam 7 davadan suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

İstinaf Mahkemesi tarafından cezanın fahiş olduğuna ilişkin istinaf talebi reddedildi.

Yoldan çıkıp takla atmıştı

3 Temmuz 2019 tarihinde 17 yaşındayken sanık Hasan Hüseyin Sütlüceli, yönetiminde bulundurduğu DE 370 plakalı araç ile Mağusa-Lefkoşa Anayolu İnönü kavşağında Nergisli köyü istikametine doğru seyrederken sağa virajlanan yola girdiğinde yönetiminde bulundurduğu aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun sağından, sonra yolun solundan yoldan çıkıp 3 takla atması neticesinde bir trafik kazasına neden olmuştu. Kaza neticesinde araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları almış olduğu yaralardan dolayı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
İnönü KavşağıHasan KusetoğullarıAsan Hüseyin SütlüceliHapisİstinaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan üreticilerinden sert açıklama!
Hayvan üreticilerinden sert açıklama!
Üreticilere müjde...
Üreticilere müjde...
KIB-TEK'ten önemli uyarı!
KIB-TEK'ten önemli uyarı!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim