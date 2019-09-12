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Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye açıklaması

12 Eylül 2019 Perşembe 10:18
Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından Türkiye’yi dışlamak amacıyla İsrail ve Mısır’la işbirliğine giren Kıbrıs Rum kesimine bir destek de Suudi Arabistan’dan geldi.

Suudi Arabistan tarihte ilk kez Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz’i Rum yönetimine gönderdi ve ayrıca daimi bir büyükelçi atadı. Bu arada aynı gün, Mısır Savunma Bakanı da Rum yönetimine gelerek askeri işbirliği görüşmelerine başladı.

İLK KEZ BÜYÜKELÇİ DE ATADI

Suudi Arabistan 1960’da kurulan Kıbrıs Rum Kesimini tanımasına rağmen bugüne kadar Ada’ya herhangi bir bakan ya da büyükelçi göndermemişti. Doğu Akdeniz’deki enerji paylamış mücadelesinde Türkiye’yle sorunları bulunan İsrail ve Mısır’la yakın işbirliği yapan Kıbrıs Rum kesimi, bu ziyaretle Suudi Arabistan’ın da desteğini almış oldu.

RUM BAKAN: TÜRKİYE’YE KARŞI DESTEK

Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan’da olması nedeniyle Suudi Dışişleri Bakanı’nı karşılayamadı. Yerine Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ev sahipliği yaptı. Rum Dışişleri Bakanı Suudi Bakan’la düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine karşı Suudi Arabistan gibi ülkelerin desteğini arkamıza aldık” ifadesini kullandı. Suudi Bakan ise, Rumların egemenliğine tam destek verdiklerini dile getirdi. İlk kez Suudi Arabistan’dan bir bakanın Ada’ya geldiğini vurgulayan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Riyad’ın ayrıca, Kıbrıs Rum yönetimine daimi bir büyükelçi atadığını da sözlerine ekledi.

MISIR SAVUNMA BAKANI DA ADA’DA

Bu arada Kıbrıslı Rumlarla doğu Akdeniz’i paylaşma konusunda yakın işbirliği içinde bulunan bir diğer Arap ülkesi Mısır da Rum yönetimine Savunma Bakanı’nı gönderdi. Mısır Savunma Bakanı General Muhammed Zeki, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le buluştu. Askeri törenle karşılanan Mısırlı general, Rum yönetimi ile heyetler arası bir dizi görüşme yaptı. Rum Savunma Bakanı, Mısır’la doğu Akdeniz’de askeri işbirliği konuları ele aldıklarını açıkladı

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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanTürkiye
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vatandaş 2019-09-12 10:37:50

kalleşler kaşıkçıyı kesip parçaladınız yok ettiniz ondan sonra dinden müslümanlıktan konuşursunuz nalet olsun sizin gibi kansız müslümanlara sapıklığın namussuzlukta dünyada üstünüze yok suudi mısır bu araplar naletin ta önde gideni para için satılmış cellaullar

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