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“Suudi Gazeteci Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında Suudi Arabistan yetkililerinden açıklama bekliyoruz”

16 Ekim 2018 Salı 14:55
“Suudi Gazeteci Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında Suudi Arabistan yetkililerinden açıklama bekliyoruz”

Kıbrıs Türk Basın Konseyi, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı  hakkındaki belirsizliği büyük endişeyle ve kaygıyla izlediğini belirterek, Suudi Arabistan makamlarından  Kaşıkçı’nın  akıbeti hakkında makul ve tatmin edici açıklama beklediğini kaydetti.

Dünya Basın Konseyi  Başkanı ve Kıbrıs Türk Basın Konseyi  Başkanı Şule Aker, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan devletine ait politikaları eleştiren bir yazar olduğuna değinerek, Kaşıkçı’nın muhalif kimlikli bir gazeteci olmasının korkularını  daha da artırdığını ifade etti.

Aker, Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne dair basında çıkan haberlere değinerek,  “Başkonsolosluk binalarına giriş-çıkışları gösteren görsel kayıtların eksiksiz olarak mevcut olup olmadığını soruyor; şüphesiz ki var olması gereken bu kayıtların bir bütün olarak Türk makamlarının incelemesine sunulmasını talep ediyoruz” dedi.

Aker, konuyu soruşturduklarını açıklayan Türk makamlarının da bu olayın aydınlatılması hususunda kararlı ve enerjik bir tavır sergileyeceklerine, olası siyasi- diplomatik uzlaşmalar sonucunda işin peşini bırakmayacaklarına inandığını belirtti.

Aker, Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti netliğe kavuşturulana dek Basın Konseyi’nin konunun takipçisi olmayı sürdüreceğini ifade etti.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi GazeteciCemal KaşıkçıHaber
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